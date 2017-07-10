Кучма і Волкер у Києві домовилися про контакти на постійній основі

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма прийняв спеціального представника США Курта Волкера (Kurt Volker) і обговорив з ним ситуацію на Донбасі, а також перспективу подальших контактів.

"Під час розмови учасники зустрічі обговорили ситуацію на Донбасі. Леонід Кучма відзначив роль і активну позицію США у вирішенні ситуації на Донбасі і подякував за принципову позицію і підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - написала за підсумками зустрічі прес-секретар представника України в Трибічній контактній групі, другого президента України Л.Кучми Дарка Оліфер на сторінці у Facebook у понеділок і виклала відповідне фото.

За її словами, сторони наголосили, що стійке, тривале припинення вогню і вирішення усього блоку питань із безпеки Мінських угод - ключове, без цього не може бути поступу у вирішенні гуманітарних, політичних і соціальних питань".

"Сторони домовилися про підтримку подальших контактів на постійній основі", - наголосила Д.Оліфер.

Як повідомлялося, 7 липня державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього постпреда США при НАТО К.Волкера спеціальним представником в Україні. Він координуватиме зусилля Державного департаменту із врегулювання конфлікту в Україні.

К.Волкер, 1962 р. н., фахівець у сфері міжнародних відносин, з 1986 року працював аналітиком в ЦРУ, з 1988 року - в Держдепі США. У 1998 році став першим секретарем американської місії в НАТО, в 2005 р. - заступником помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії; А в 2008-2009 рр. був постпредом США в НАТО.

Останні роки працював в Міжнародному республіканському інституті Маккейна.