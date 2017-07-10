Політика

16:56 10.07.2017

Корупція і протидія реформам стоять на шляху справжніх змін в Україні - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має позбутися корупції, яка стоїть на шляху реальних змін у країні.

"У той час, коли НАТО підтримує Україну, Україна має очолити ці зусилля, якщо вона дійсно хоче використати свій потенціал. Багато ще треба зробити. Вона має зміцнити свої інституції і позбавитися від ракової пухлини корупції. Корупція, інерція та протидія реформам стоять на шляху справжніх змін", - сказав він під час виступу у Верховній Раді в понеділок.

У зв'язку з цим Є.Столтенберг наголосив на винятковій важливості боротьби з корупцією.

"Непросто на полі бою, але непросто і в парламенті, уряді та громадянському суспільстві. Україні потрібні герої, які зможуть повстати проти тих, хто проти світлого майбутнього, герої, які боротимуться з корупцією, в усіх її формах і проявах", - сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

При цьому Є.Столтенберг особливо наголосив: "Україні вкрай потрібні сучасні та ефективні Збройні сили, потужні та підзвітні демократичні інституції, сильні та підзвітні демократичні лідери".

"Протягом 20 років НАТО підтримує Україну і продовжить свою підтримку в подальшому", - підсумував генсек Альянсу.

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