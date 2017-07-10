Політика

17:16 10.07.2017

Апеляційний суд у США відмовився обмежити міграційний указ Трампа

Апеляційний суд у США відмовився знову обмежити дію нових правил в'їзду до країни для громадян шести держав (Іран, Ємен, Лівія, Сирія, Сомалі та Судан).

Тим самим суд відхилив прохання гавайської влади, яка стала першою, хто оскаржив відповідний указ президента в його чинній редакції.

У червні цього року Верховний Суд США дозволив президентові Дональду Трампу частково заборонити в'їзд громадянам шести мусульманських країн доти, доки суд не розгляне скаргу на рішення нижчих інстанцій, що заблокували указ президента на невизначений термін. Після цього адвокати, що представляють штат, звернулися до федерального суду в Гонолулу, який минулого тижня відмовив у перегляді рішення.

Дев'ятий окружний апеляційний суд США також відмовився від власної інтерпретації рішення Верховного Суду, зазначає BBC. Судді апеляційного суду пояснили, що гавайський суд має право заблокувати це рішення лише якщо побачить, що воно порушує права конкретної людини.

Коментарів від міністерства юстиції США і генерального прокурора штату Гаваї досі не надходило.

Йдеться вже про другий міграційний указ Д.Трампа.

Перший указ було підписано у січні і він набув чинності негайно. Рішення президента спровокувало хаос в аеропортах, а літаки, що в деяких випадках вже летіли до США, навіть розвертали у повітрі. Указ викликав критику з боку ООН, а також правозахисних організацій і громадських діячів як у США, так і за межами країни.

Спірним положенням першого указу Д.Трампа було, зокрема, те, що отримувачі грін-карт із мусульманських країн, що фігурують в указі, також потрапили під заборону, хоча її наявність фактично означає дозвіл постійно проживати в США.

Федеральний суд у Сієтлі (штат Вашингтон) 4 лютого повністю призупинив дію президентського указу, а через тиждень апеляційний суд Сан-Франциско залишив рішення нижчої інстанції в силі. Адміністрації Д.Трампа не вдалося оскаржити тимчасове призупинення дії заборони на в'їзд.

У результаті 6 березня президент США підписав новий міграційний указ, схожий за змістом, але із відмінностями в деяких формулюваннях.

Так, зі списку країн, з яких заборонено в'їзд, зник Ірак. Крім того, з'явилося правило, згідно з яким громадяни інших, згаданих у документі країн, все ж зможуть в'їжджати до США, якщо доводяться американським громадянам чоловіком/дружиною, батьками, дітьми, братами і сестрами, а також якщо вони заручені з американцями.

При цьому для бабусь, дідусів та інших родичів заборона діятиме. Крім того, новий указ не анулює грін-карти і не вводить повну заборону на прийом сирійських біженців.

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