Клімкін очікує, що Порошенко в цьому році відвідає Португалію з офіційним візитом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін очікує, що український президент Петро Порошенко цього року відвідає з офіційним візитом Португалію.

"У нас дуже хороша динаміка контактів. У минулому році під час мого візиту до Португалії ми підписали дорожню карту двосторонніх відносин, за якою працюємо. Я сподіваюся, що президент України в цьому році відвідає Португалію з офіційним візитом", - сказав він на брифінгу з міністром закордонних справ Португалії Аугусто Сантушем Сільвою у понеділок у Києві.

П.Клімкін зазначив, що під час цього візиту мають бути підписані важливі документи, зокрема в економічній сфері, які нададуть поштовх інвестиціям, причому для обох сторін.

Глава МЗС України вказав, що українці є найбільшою непортугаломовною громадою в Португалії. "Україна і Португалія - це як два фланги Європи: західний і східний, і те, що українці" пройшли по всій Європі "і почуваються як вдома, на західному фланзі, означає, що ми в Європі однозначно свої", - сказав П .Клімкін.

У свою чергу А.С.Сільва зазначив, що президент Португалії офіційно запросив П.Порошенка відвідати цю країну.

За словами міністра, в Португалії вважають, що співпраця України з ЄС і НАТО має бути більш активною.

А.С.Сільва вказав, що майже 40 тис. українців живуть в Португалії і допомагають розвитку цієї країни.

Глава МЗС Португалії також відзначив важливість людських гуманітарних взаємин між двома країнами. Зокрема, вони нагадали, що графіті із зображенням героя Небесної Сотні Сергія Нігояна на стіні будівлі поруч зі сквером Небесної Сотні намалював художник з Лісабона Олександр Фарт (відомий під псевдонімом Уїлс).

Крім того, португальський міністр зазначив, що саме футбольний тренер з його країни Паулу Фонсека виграв з донецьким "Шахтарем" чемпіонат України з футболу.

Ще він радий тому, що в Україні дедалі більше португальців, які створюють сім'ї з українками. "І все це ми називаємо "сімейною дипломатією", - зазначив він.