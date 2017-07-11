Порошенко підписав закон про виплату одноразової фінансової допомоги поліцейським

Президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про внесення змін до статті 97 закону України "Про Національну поліцію" щодо виплати одноразової допомоги поліцейським", що врегулює соціальний захист поліцейських, які дістали поранення при виконанні обов'язків в органах внутрішніх справ до прийняття на службу в поліції.

Як повідомляє у вівторок прес-служба президента України, положення частини 1 статті 97 закону України "Про Національну поліцію" із виплати одноразової допомоги поширюються на поліцейських, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) отриманого під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних із виконанням повноважень поліції, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним служби в поліції.

Відповідну допомогу виплачує Національна поліція.

Водночас, законом не передбачається розширення кола осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги або збільшення його розміру.

За колишніми працівниками міліції, які не перейшли на службу в поліцію, зберігається право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої законом України "Про міліцію" та здійснюється в порядку, що діяв до набуття чинності закону України "Про Національну поліцію".

Документ передбачає, що Кабінет Міністрів України у місячний термін з дня опублікування Закону, має привести свої нормативно-правові акти, а також акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила цей закон (законопроект №5650) в цілому 8 червня 2017 року. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.