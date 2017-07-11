Парубій оголосив про виключення Розенблата з фракції "Блоку Петра Порошенка"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення народного депутата Борислава Розенблата з фракції "Блок Петра Порошенка".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", А.Парубій оголосив про рішення фракції виключити Б.Розенблата зі складу фракції на ранковому пленарному засіданні парламенту у вівторок.

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року правоохоронні органи затримали охоронця нардепа Б.Розенблата нібито при отриманні хабара в сумі $ 200 тис. за вирішення питання щодо ліцензування видобутку бурштину.

Пізніше низка ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ повідомили, що хабар, за який затримано охоронця, призначався двом парламентаріям, зокрема депутату Максиму Полякову (фракція "Народний фронт").

Сам М.Поляков назвав дії НАБУ політичним замовленням і заявив про тиск на його дружину і помічників.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 20 червня повідомив, що детективи агентства і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрали достатньо доказів для зняття депутатської недоторканності з депутатів Б.Розенблата і М.Полякова.

Генеральний прокурор Юрій Луценка 21 червня направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Б.Розенблата, у діях якого, за його словами, вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму $280 тис.

7 липня 2017 року Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законними і обґрунтованими всі три подання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата Б.Розенблата: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

10 липня увечері парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" більшістю голосів прийняла рішення виключити Б.Розенблата з фракції на його прохання, а також підтримала зняття з нього депутатської недоторканності.