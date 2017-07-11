Політика

11:52 11.07.2017

Парубій має намір запросити до Ради Луценка для участі в розгляді подань щодо зняття недоторканності з Дейдея і Довгого

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про намір запросити генерального прокурора України Юрія Луценка до парламенту у вівторок для особистого озвучення подання Генеральної прокуратури на надання згоди зі зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") і Олеся Довгого (група "Воля народу").

"Я зараз звернуся до генерального прокурора з тим, щоб він сьогодні прибув до сесійної зали. Я думаю це треба зробити до 12:00 або 12:30", - сказав він під час пленарного засідання парламенту у вівторок.

Раніше народні депутати України не підтримали пропозиції спікера про розгляд усіх подань про зняття депутатської недоторканності з шести парламентаріїв у четвер, 13 липня.

Як повідомлялося, подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Йдеться про Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

Також регламентний комітет Верховної Ради в середу, 12 липня, планує розглянути подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного Михайла Добкіна.

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