Політика

12:17 11.07.2017

Рада розгляне подання Луценка про зняття недоторканності з Дейдея і Довгого

Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок після полудня за участю генпрокурора Юрія Луценка розгляне подання про позбавлення депутатської недоторканності парламентаріїв Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") і Олеся Довгого (група "Воля народу"), повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

"Хочу вам повідомити, що о 12.30 генпрокурор прибуде до сесійної зали і ми будемо розглядати подання про позбавлення депутатської недоторканності", - сказав він на ранковому пленарному засіданні парламенту у вівторок.

Раніше у вівторок депутати відмовилися підтримати пропозицію про розгляд усіх шести подань про зняття депутатської недоторканності на засіданні парламенту в четвер, 13 липня.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань регламенту 3 липня і 4 липня розглянув подання генерального прокуратора України на надання згоди Верховної Ради на притягнення до відповідальності, затримання і арешт народних депутатів Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") і Олеся Довгого (група "Воля народу ") відповідно.

Обидва цих подання були передані з висновками комітетами спікеру Верховної Ради для подальшого розгляду сесією. При цьому комітет при розгляді подань щодо Є.Дейдея визнав їх необґрунтованими і невмотивованими. Також регламентний комітет Верховної Ради визнав наявність недоліків в поданні Ю.Луценко про надання парламентом дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності О.Довгого.

Згідно з регламентом, подання генерального прокуратора України на надання згоди Верховної Ради на притягнення до відповідальності, затримання і арешт народних депутатів парламентарії мають розглянути протягом 7 днів після їх розгляду регламентним комітетом парламенту.

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