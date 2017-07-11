Рада продовжила засідання до завершення розгляду подань генпрокурора про зняття недоторканності з п'яти депутатів

Верховна Рада України продовжила вечірнє пленарне засідання до завершення розгляду подань генерального прокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності з п'яти парламентаріїв.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таке рішення було прийнято 233 голосами на ранковому пленарному засіданні у вівторок

"Я буду просити зал, щоб продовжити вечірнє засідання до розгляду всіх подань (генпрокурора на надання згоди на зняття депутатської недоторканності)", - запропонував А.Парубій.

За словами спікера, в середньому на розгляд однієї думки йде 1,5-2 години.

Раніше цього ж дня А.Парубій заявив, що запросить генерального прокурора України Юрія Луценка до парламенту у вівторок о 12: 00-12: 30 для особистого озвучення вистав Генеральної прокуратури на надачу згоди на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів, однак до цього часу Ю. Луценко не зміг прибути до парламенту, і його прибуття до сесійної зали очікується до 16:00.

Як повідомлялося, подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Йдеться про Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

Також регламентний комітет Верховної Ради в середу, 12 липня, планує розглянути подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного Михайла Добкіна.