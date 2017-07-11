Політика

14:00 11.07.2017

ВР має намір удосконалити процедуру реабілітації жертв репресій комуністичного режиму 1917-1991 років

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, який удосконалює процедуру реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний законопроект № 6574 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" у першому читанні проголосувало 245 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Законопроект передбачає створення головами обласних державних адміністрацій, і Київської та Севастопольської міських держадміністрацій комісій з реабілітації, які будуть приймати рішення про визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій.

"Він (законопроект - ІФ) пропонує встановити, що підставою для реабілітації осіб без будь-яких додаткових вимог є фактом застосування репресій до них комуністичним режимом поза судовим порядком, так званими "трійками", радами НКВС та іншими", - сказала один з авторів законопроект - нардеп Ірина Луценко (фракція "Блок Петра Порошенка"), представляючи законопроект на засіданні Верховної Ради у вівторок.

За її словами, документ пропонує реабілітувати осіб, засуджених за дії, "які, відповідно до Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, не вважалися злочинами в цивілізованому суспільстві".

Законопроект пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства, законів України "Про прокуратуру", "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про місцеві державні адміністрації", "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим", "Про судовий збір", "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки".

Законопроект також пропонує оновити термінологію закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".

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