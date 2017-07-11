Політика

16:44 11.07.2017

Парубій прогнозує, що ВР розгляне подання про зняття недоторканності з п'яти депутатів до 22:00

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пояснює, що розгляд подань генерального прокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності з п'яти народних депутатів відбуватиметься згідно з процедурою, і прогнозує, що парламент у вівторок працюватиме орієнтовно до 22.00.

Спікер парламенту на початку вечірнього засідання у вівторок зазначив, що подання генпрокурора будуть розглянуті згідно з процедурою, відповідно до законодавства України, за якої передбачається, що народні депутати зможуть поставити запитання генеральному прокурору, а народний депутат, на якого подано подання, дасть пояснення. Процедура також передбачає виступ представників фракцій і груп парламенту та народних депутатів.

"Орієнтовно, розгляд одного подання займе від 1 години 10 хвилин до 1 години 20 хвилин. Ми працюватимемо орієнтовно до 22:00 (вівторка - ІФ)", - повідомив А.Парубій.

Нині Верховна Рада розглядає подання генпрокурора на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата (фракція "Народний фронт") Євген Дейдея. Вже виступили Ю.Луценко та сам Є.Дейдей. Зараз на трибуні перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник.

Як повідомлялося, подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

Також регламентний комітет Верховної Ради в середу, 12 липня, планує розглянути подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного Михайла Добкіна.

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