Політика

17:55 11.07.2017

Парубій: Серед нас відчувається атмосфера кругової поруки

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає народних депутатів голосувати за зняття депутатської недоторканості за поданнями генпрокурора.

"Я тут зараз публічно всім обіцяю, якщо буде внесено подання стосовно мене, я закликатиму депутатів, щоб Верховна Рада за нього проголосувала. Я вважаю неприйнятним, коли зала не голосує за зняття депутатської недоторканності, я вважаю неприйнятною атмосферу, яка зараз є в залі. Серед нас відчувається атмосфера кругової поруки", - сказав А.Парубій.

Він категорично закликав парламентарів підтримувати подання про зняття депутатської недоторканності. "Я маю право про це говорити", - додав спікер парламенту.

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