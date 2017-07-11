Довгий відмовився свідчити на Черновецького

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що пропонував народному депутатові групи "Воля народу", екс-секретарю Київської міської ради Олесю Довгому розповісти про роль колишнього мера Києва Леоніда Черновецького в земельних махінаціях у столиці, але парламентар відмовився.

"Я, як посадова особа, пропонував йому розповісти про роль пана Черновецького під час проведення цієї начебто сесії, тому що у мене дедалі більше фактів, які доводять, що ця сесія була і скликана незаконно, і проводилася незаконно. Пан Довгий відмовився надавати такі свідчення, щоправда, це було не під протокол, а розмова двох посадових осіб, прокурора та народного депутата", - сказав Ю.Луценко, виступаючи з трибуни Верховної Ради у вівторок.

Водночас він наголосив, що незалежно від того, хоче О.Довгий свідчити чи ні, "його особисто буде притягнуто до відповідальності, а Черновецький і без цих свідчень також відповідатиме, згідно з чинним законодавством - не даремно він виїхав із Грузії до благословенної землі Ізраїлю".

Як повідомлялося, за словами Ю.Луценка, О.Довгому інкримінують винесення земельних питань на розгляд Київської міської ради з грубим порушенням регламенту - зловживання службовим становищем на посаді секретаря Київради, що призвело до виведення у 2005 році земель заповідника "Жуків острів" із власності громади Києва площею близько 100 га. "Ми вважаємо, що це свідчить про зловживання службовими обов'язками секретаря Київради Довгого, що призвело до тяжких наслідків, а саме: виведення з власності київської громади землі на нормативно-грошову оцінку понад 81 млн грн", - заявив він.

Генпрокурор заявив про наміри притягнути О.Довгого до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

О.Довгий заявляє, що його намагаються притягнути до відповідальності за рішення колегіального органу, яким є Київрада. Крім того, він наголошує, що в межах своїх повноважень він не підписував рішення Київради, а був уповноважений лише ставити візи на ухвалених рішеннях.