Політика

18:36 11.07.2017

ВР розглядає подання генпрокурора на депутата Лозового

Верховна Рада розпочала розгляд подання генерального прокурора України Юрія Луценка на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).

Як повідомлялося, 21 червня Генпрокуратура направила до парламенту подання про надання згоди на притягнення народного А.Лозового до кримінальної відповідальності. Генпрокуратура підозрює його в ухиленні від сплати податків на суму близько 1,7 млн грн.

Ю.Луценко заявляв, що А.Лозовой умисно ухилявся від сплати податків із 2007 року. "Умисно не подавав декларації про доходи, щоб із них не сплачувати податків, і це було систематично протягом 2007-2015 років, доки він займався трудовою діяльністю".

Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним і мотивованим, але недостатньо обґрунтованим подання генпрокурора про надання парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності А.Лозового.

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