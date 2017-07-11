Політика

18:38 11.07.2017

Довгий закликав депутатів зняти з нього недоторканність

Народний депутат групи "Воля народу" Олесь Довгий закликав парламент проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності.

Він пояснив, що претензії генерального прокурора Юрія Луценка у його справі стосуються лише порушення регламенту Київської міської ради, але регламент не має статусу закону. "Регламент порушив, закону не переступав", - заявив О.Довгий під час виступу з трибуни Верховної Ради у вівторок.

За його словами, призначення Ю.Луценка генеральним прокурором також відбувалося з порушеннями законодавства та регламенту Верховної Ради.

За словами нардепа, він розуміє, що в разі зняття недоторканності на нього чекає "непростий період". Проте він закликає колег підтримати подання генпрокурора. "Але мужність дається людині саме для того, щоб у складний період знаходити в собі сили прийняти відповідальне рішення. Тож я, шановні колеги, як послідовний політик, я прошу вас підтримати це з юридичної точки нікчемне подання... для того, щоб дати мені можливість виконати свою передвиборну обіцянку, і для того, щоб мені дати можливість поставити крапку в абсурдних звинуваченнях мене та моєї сім'ї ", - заявив він.

О.Довгий також зазначив, що для нього важливо спростувати обвинувачення, які висуває Генеральна прокуратура, і що він своє майбутнє бачить в Україні.

За словами Ю.Луценка, О.Довгого підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями на посаді секретаря Київської міської ради в 2005 році. За словами генпрокурора, в цій справі є один нюанс - термін давності, який спливає в січні наступного року.

"Якщо ви не надасте дозволу, ви фактично виступите суддями, які унеможливлять притягнення Довгого до відповідальності... якщо ви не даєте голосів, кожен із вас, шановні народні депутати, має відповісти своїм виборцям, чому ви перебираєте на себе функції суду і фактично ховаєте справу півтора тисячного дерибану в столиці України", - наголосив Ю.Луценко.

Перший заступник голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник (фракція "Народний фронт") нагадав рішення його комітету про те, що подання генпрокурора законне, але "недостатньо обґрунтоване, невмотивоване" і "не містить достатньої доказової бази".

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