Рада відмовила в затриманні та арешті Розенблата

Верховна Рада задовольнила подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності виключеного з фракції "Блок Петра Порошенка" народного депутата Борислава Розенблата, але проголосувала проти його затримання та арешту.

За інформацією кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", рішення про притягнення до кримінальної відповідальності Б.Розенблата підтримали 296 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

На його підтримку проголосували 113 депутатів фракції "Блок Петра Порошенка", 69 - фракції "Народний фронт", 26 депутатів фракції "Самопоміч", 17 депутатів фракції Радикальної партії, 2 депутати фракції "Опозиційний блок", по 12 депутатів фракції "Батьківщина" і групи "Відродження", 9 депутатів групи "Воля народу" і 36 позафракційних.

Водночас подання на затримання та арешт Б.Розенблата парламентарі не підтримали - на підтримку відповідного рішення проголосували лише 183 та 181 парламентарів відповідно.

Зокрема, на підтримку затримання парламентаря проголосували 48 депутатів фракції "БПП", 49 - фракції "Народний фронт", 25 - фракції "Самопоміч", 9 - від "Батьківщини", 16 - від Радикальної партії, 2 - від "Опозиційного блоку", 2 - від групи "Відродження", 5 - від групи "Воля народу", 27 позафракційних.

На підтримку арешту парламентаря проголосували 48 депутатів фракції "БПП", 47 - фракції "Народний фронт", 25 - фракції "Самопоміч", 10 - від "Батьківщини", 16 - від Радикальної партії, 2 - від "Опозиційного блоку", 2 - від групи "Відродження", 5 - від групи "Воля народу", 26 позафракційних.

Єдиним депутатом, який проголосував проти і постанови про затримання, і постанови про арешт Б.Розенблата, став перший заступник голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник (фракція "Народний фронт"). При цьому він підтримав постанову про притягнення Б.Розенблата до кримінальної відповідальності.

Перед голосуванням П.Пинзеник нагадав, що його комітет рекомендував парламенту підтримати подання генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту Б.Розенблата.

За його словами, на таке рішення вплинув показаний під час засідання комітету фільм (відеоматеріали) про можливу причетність Б.Розенблата до корупційних схем, пов'язаних із нелегальним видобутком і збутом бурштину.

Як повідомлялося, 20 червня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що у рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано шістьох осіб: трьох помічників нардепів, охоронця, двох представників антикорупційних громадських організацій. Зокрема, було затримано охоронця Б.Розенблата начебто під час одержання хабара в сумі $200 тис. за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину.

Прокуратура продемонструвала членам регламентного комітету парламенту аудіозаписи розмов за начебто участю помічниці М.Полякова, де вона обговорює з агентом, впровадженим слідством у схему, згідно з якою депутат може вносити законодавчі зміни за фінансову вигоду. Крім того, було продемонстровано відеозаписи, на яких передають гроші, за словами представників прокуратури, помічникам М.Полякова та Б.Розенблата.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що встановлення незаконних схем спроби легалізації видобутку бурштину та причетності до них народних депутатів Б.Розенблата і М.Полякова стало першою агентурною операцією НАБУ, проведеною спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США.

Сам Б.Розенблат заперечує одержання хабара, але визнає, що готував поправки до законопроекту про видобуток бурштину, про які говорив Н.Холодницький.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Б.Розенблата, в діях якого, за його словами, вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис.

7 липня 2017 року Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законними та обґрунтованими всі три подання генерального прокурора України Ю.Луценка стосовно народного депутата Б.Розенблата: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

10 липня парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" більшістю голосів ухвалила рішення виключити Б.Розенблата з фракції на його прохання, а також підтримала зняття з нього депутатської недоторканності. 11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про виключення Б.Розенблата з фракції "Блок Петра Порошенка".