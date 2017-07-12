Порошенко ввів у дію рішення РНБО стосовно дофінансування сектора безпеки та оборони

Президент України Петро Порошенко підписав указ №183/2017 від 11 липня 2017 року стосовно дофінансування сектора безпеки та оборони, повідомляє прес-служба глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року "Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2017 році", - йдеться в тексті указу.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

У рішенні РНБО "Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2017 році" зазначено, що Кабінет Міністрів України має внести до Верховної Ради пропозиції до проекту закону України "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№6600 від 21 червня 2017 року), який готується до другого читання, щодо встановлення додаткових бюджетних призначень.

Зокрема, йдеться про те, що для Міністерства оборони передбачається встановлення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в обсязі 352 млн грн, у тому числі на виплату одноразової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців - 249,8 млн грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 100 млн грн, на підготовку та участь збірної команди України в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри нескорених" - 3 млн грн.

Також для Міноборони за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету України (конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення) в обсязі 4 млн грн, у тому числі на закупівлю озброєння та військової техніки - 1 млн грн, закупівлю та виробництво боєприпасів - 1,4 млн грн, будівництво житла для військовослужбовців - 1 млн грн, сучасне озброєння та військову техніку - 600 млн грн (зокрема, на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки нового ракетного озброєння - 300 млн грн, постачання бронетанкового озброєння БМ "Оплот" - 300 млн грн).

Для Національної гвардії України передбачається встановлення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України на спеціальні засоби в обсязі 230 млн грн, а також за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету України (конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення) на закупівлю озброєння та техніки в обсязі 200 млн грн.

Як повідомлялося, РНБО України на засіданні в понеділок ухвалила рішення рекомендувати уряду забезпечити в 2017 році дофінансування потреб сектора безпеки та оборони на суму близько 9 млрд грн.

Як уточнив секретар РНБО Олександр Турчинов, в загальному обсязі дофінансування близько 3 млрд грн планується профінансувати із загального фонду держбюджету і 6 млрд грн - зі спеціального.