Політика

10:11 12.07.2017

Луценко: Нардеп Дзендзерський не показав свої зобов'язання на суму 2 або 3 млрд грн

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що стосовно народного депутата України Дениса Дзендзерського (фракція "Народний фронт") є інформація про недостовірні дані в його декларації про доходи - йдеться про суму від 2 до 3 млрд грн.

"У поданні на Дзендзерского йдеться про недостовірні дані в його декларації, депутат не показав свої фінансові зобов'язання на суму близько 2 або 3 млрд грн", - сказав Ю.Луценко журналістам у вівторок увечері.

Раніше у вівторок керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що вніс генеральному прокуророві для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Д.Дзендзерського.

"Вніс генеральному прокуророві для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзендзерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації - ІФ)", - написав керівник САП на сторінці у Facebook.

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