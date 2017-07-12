Члени ОБСЄ погодили Гремінгера на посаду нового генсека організації

Члени Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у вівторок, 11 липня, домовилися про кандидатуру нового генерального секретаря організації, повідомляє DW.

"Як повідомив (діючий голова ОБСЄ Себастьян - ІФ) Курц, під час зустрічі в Мауербасі члени ОБСЄ вирішили, що наступним генеральним секретарем організації стане колишній постійний представник Швейцарії в ОБСЄ Томас Гремінгер", - йдеться в повідомленні.

Окрім посади генсека, членам ОБСЄ вдалося також погодити кандидатів на низку інших керівних посад в організації, які залишалися вакантними. Так, на посаду голови Бюро демократичних інститутів та прав людини погоджено кандидатуру колишнього міністра закордонних справ Ісландії Інгеборг Солрун Гісладоттір, на посаду верховного комісара у справах національних меншин - кандидатуру екс-генсека ОБСЄ Ламберто Заньєра, а на посаду представника з питань свободи ЗМІ - кандидатуру колишнього міністра з європейських питань у французькому уряді Арлема Дезіра.

"Ми повинні боротись із величезною втратою довіри в ОБСЄ", - наголосив С.Курц, додавши, що насамперед організація потребує сильного лідерства. "Це було великим викликом протягом останніх кількох місяців або, я б навіть сказав, років", - зазначив голова ОБСЄ.