Політика

11:20 12.07.2017

Київ активно обговорює законопроект про деокупацію Донбасу

Українська сторона вже перебуває в контакті з іноземними партнерами щодо проекту закону "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей", заявив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Нині ми відповідно до вчорашнього (10 липня - ІФ) доручення РНБО працюємо у контакті з нашими ключовими партнерами, передусім США, Німеччина, Франція, щоб із ними скоординувати цей проект. Ми вже отримали першу обнадійливу реакцію з боку партнерів", - сказав він в інтерв'ю радіо "Свобода".

За словами К.Єлісєєва, цю роботу з іноземними партнерами буде продовжено.

Заступник голови АП також пояснив, що цей законопроект має показати стратегію, політику президента щодо відновлення суверенітету та реінтеграції цих територій в Україну політико-дипломатичним шляхом. "В основу покладено виконання Мінських угод", - наголосив він.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України відклала до осені розгляд законопроекту про деокупацію окремих районів Донецької та Луганської областей для проведення консультацій з іноземними партнерами.

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