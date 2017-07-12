Україна може вийти з ініціативами щодо деокупації Криму на майбутній сесії Генасамблеї ООН

Україна може озвучити нові ініціативи щодо деокупації Криму на наступній сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, яка відбудеться у вересні поточного року, повідомив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"Ми зараз готуємося до сесії Генасамблеї ООН. Я не виключаю, що Україна вийде з певними ініціативами в рамках ООН конкретно, що стосується Криму і в частині його деокупації", - сказав він в інтерв'ю радіо "Свобода", оприлюдненому на його сайті.

За словами заступника голови АП, президент "ні на секунду не забуває про їхню (українців, які живуть у Криму - ІФ) долю, про них дбаємо, і обов'язково Крим повернемо в Україну".

"Донбас і Крим - це, як альфа і омега, ці питання ми порушуємо в наших переговорах з міжнародними партнерами. Що стосується Криму, то йдеться теж про нові ідеї щодо деокупації Криму з використанням вже існуючих міжнародних і санкційних механізмів, щоб Крим повернути в лоно українського суверенітету", - сказав К.Єлісєєв.