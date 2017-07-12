Рада схвалила закон про екстрадицію правопорушників

Верховна Рада має намір спростити процедуру екстрадиції правопорушників і таким чином адаптувати українське законодавство до європейського.

За законопроект № 6149 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією 3-го додаткового протоколу і 4-го додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників" у першому читанні проголосував 241 народний депутат.

Зміни, запропоновані законопроектом, спрямовані на удосконалення процедури екстрадиції з України правопорушників, яких розшукують компетентні органи іноземної держави для проведення досудового розслідування або для виконання вироку. При прийнятті запропонованих змін особа отримує право просити про застосування до нього спрощеного порядку видачі одразу ж після затримання ц зв'язку із перебуванням у міжнародному розшуку, не очікуючи отримання формального запиту про екстрадицію.

Як йдеться в пояснювальних документах до законопроекту, це надасть можливість скоротити терміни перебування такої особи під вартою на території України для екстрадиції до іншої держави.

Одночасно зі спрощеної видачею особі буде надано можливість відмовитися від застосування спеціального правила, що стосується меж карного переслідування виданої особи.

Законопроект також пропонує викласти в новій редакції ст.188 КПК "Спрощений порядок видачі осіб з України". Згідно із запропонованими змінами до цієї статті встановлюється, що спрощений порядок видачі не застосовується у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності або відбування покарання на території України, якщо є підстави вважати, що видача може суперечити інтересам захисту національної безпеки України або якщо особа, яка розшукується, є громадянином України.