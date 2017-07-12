Голосування за зняття недоторканності показало, хто є хто - Гончаренко

Народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка", заступник лідера фракції Олексій Гончаренко заявляє про необхідність ліквідувати інститут депутатської недоторканності у світлі результатів голосування за подання про притягнення деяких депутатів до кримінальної відповідальності в парламенті у вівторок.

"Перший висновок після вчорашнього дня - правий президент України, який наполягає на ліквідації такого інституту, як депутатська недоторканність. Ми вчора побачили, як депутатам важко віддати свого колегу в руки правосуддя. Ми вчора побачили, як цього всі бояться", - сказав О.Гончаренко під час виступу з трибуни Верховної Ради в середу.

"Ми також побачили, що корпоративна солідарність дуже часто може пересилити інше... І тому ми маємо ліквідувати цей інститут як такий, аби зняти цей тягар з душі народних депутатів, і з Української держави, і українського суспільства", - додав він.

"Другий висновок - усі вчора показали, хто є хто. Ті, хто радикально обіцяв ліквідувати депутатську недоторканність, так само радикально "кинув" своїх виборців. Вона, яка обіцяла на всіх майданах і всіх ефірах ліквідувати депутатську недоторканність і боротися з корупцією, вчора не дала жодного голосу за жодне подання за зняття депутатської недоторканності. Дві фракції, фракція "Самопомочі" та фракція "БПП", дали максимальну кількість на вчорашньому голосуванні за кожне подання", - зазначив парламентар.

Він також наголосив, що єдина фракція, що виключила зі своїх лав депутата, до якого є підозри, це фракція "БПП".

"Учора Україна демократична, Україна європейська перемогла з рахунком 3:2. Так, це важка перемога, і залишився осад на душі, але більшість подань підтримано, і правосуддя може працювати. А діючий генеральний прокурор, який за свою каденцію вніс більше подань, ніж усі інші генеральні прокурори за історію незалежної України, показав, що може доводити справу до кінця", - резюмував О.Гончаренко.

Як повідомлялося, подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

На засіданні 11 липня ВР підтримала подання на позбавлення недоторканності О.Довгого, М.Полякова та Б.Розенблата, при цьому аналогічні подання на Є.Дейдея та А.Лозового не набрали достатньої кількості голосів.