Політика

13:03 12.07.2017

ВР пропонує вдосконалити порядок контролю за додержанням законів про працю і зайнятість населення

Верховна Рада має намір удосконалити порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення.

За законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення" (№6489) у першому читанні проголосували в середу 236 народних депутатів.

Законопроект пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю, закону України "Про зайнятість населення" та інші законодавчі акти.

Як зазначено в пояснювальній записці, метою законопроекту є удосконалення порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, підвищення його ефективності, зменшення фінансового навантаження на суб'єкти господарювання.

Так, пропонується розмежувати державний, внутрішній і громадський контроль за додержанням законодавства про працю, уточнити підстави для притягнення до відповідальності за недопущення до проведення перевірки та створення перешкод у її проведенні.

Крім того, пропонується визначити граничні терміни застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про працю і зайнятість населення.

Законопроект також пропонує встановити адміністративну відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за винесення приписів, розпоряджень, додаткових вимог і рішень про фінансові стягнення, що скасовані в адміністративному чи судовому порядку.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада схвалила закон про екстрадицію правопорушників

Україна може вийти з ініціативами щодо деокупації Криму на майбутній сесії Генасамблеї ООН

Київ активно обговорює законопроект про деокупацію Донбасу

Луценко у справі Добкіна: Усі матеріали готові

Порошенко ввів у дію рішення РНБО стосовно дофінансування сектора безпеки та оборони

ОСТАННЄ

Турчинов розчарований бездіяльністю Ради в питанні захисту від кібератак

У Німеччині спостерігаються тенденції до зниження інтересу до теми України

Голосування за зняття недоторканності показало, хто є хто - Гончаренко

Рада ратифікувала Угоду про співпрацю між Україною та Європолом

Україна та США окреслили спільні кроки для просування мінського процесу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спортивные костюмы купить
РЕКЛАМА