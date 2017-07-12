ВР пропонує вдосконалити порядок контролю за додержанням законів про працю і зайнятість населення

Верховна Рада має намір удосконалити порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення.

За законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення" (№6489) у першому читанні проголосували в середу 236 народних депутатів.

Законопроект пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю, закону України "Про зайнятість населення" та інші законодавчі акти.

Як зазначено в пояснювальній записці, метою законопроекту є удосконалення порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, підвищення його ефективності, зменшення фінансового навантаження на суб'єкти господарювання.

Так, пропонується розмежувати державний, внутрішній і громадський контроль за додержанням законодавства про працю, уточнити підстави для притягнення до відповідальності за недопущення до проведення перевірки та створення перешкод у її проведенні.

Крім того, пропонується визначити граничні терміни застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про працю і зайнятість населення.

Законопроект також пропонує встановити адміністративну відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за винесення приписів, розпоряджень, додаткових вимог і рішень про фінансові стягнення, що скасовані в адміністративному чи судовому порядку.