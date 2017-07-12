Політика

13:41 12.07.2017

Турчинов розчарований бездіяльністю Ради в питанні захисту від кібератак

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов висловлює розчарування з огляду на те, що Верховна Рада ігнорує питання захисту держави від кібератак.

"Депутати, які працюють кілька днів на місяць, напевно, дуже втомилися і з наступного тижня йдуть на кілька місяців у чергову відпустку. Вчора вони навіть не змогли включити до порядку денного закон, що має ключове значення для кіберзахисту держави", - цитує О. Турчинова прес-служба РНБО.

За його словами, парламентарії "стали співучасниками кіберзлочинів проти власної країни" і не включили до порядку денного у вівторок проект закону "Про протидію загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері".

О.Турчинов зазначив, що депутати підуть у відпустку, "залишивши країну відкритою для нових кібератак та інформаційних провокацій".

"До речі, у депутатів теж немає часу розглянути в другому читанні закон №2126а" Про основи забезпечення кібербезпеки", що вже кілька місяців перебуває у Верховній Раді", - сказав він.

О.Турчинов також наголосив, що депутати від "Опозиційного блоку" і популістських фракцій також відмовилися підтримувати закон, що мав поставити фільтр для отримання українських біометричних паспортів "колаборантами і агентами російських спецслужб, які маскуються під громадян-патріотів", які перебувають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Секретар РНБО зазначив, що на сьогоднішній день протидія кібервійні вимагає мобілізації як відповідних держструктур, так і суттєвих фінансових і інтелектуальних ресурсів.

За словами О.Турчинова, кібернетичним і інформаційним загрозам неможливо ефективно протидіяти без законодавчого врегулювання багатьох питань у цій сфері.

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