Політика

14:18 12.07.2017

На саміті Україна-ЄС окрему увагу буде приділено енергетиці та транспортній сфері

На саміті Україна-ЄС 12-13 липня в Києві окрему увагу буде приділено співпраці в енергетичній та транспортній сферах, зазначає віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Звичайно, великий блок обговорень буде присвячений політичному діалогу, юстиції, свободі та безпеці. Безумовно, йтиметься і про ефективність боротьби з корупцією. Словом, дорожня карта подальших перетворень в Україні за підтримки ЄС буде на порядку денному", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

І.Клімпуш-Цинцадзе наголосила, що європейські партнери поділяють "біль через російську агресію на Сході України" і пильно стежать за погіршенням ситуації в незаконно анексованому Криму, продовжуючи як політику невизнання незаконної анексії, так і загальну політику санкцій проти РФ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардеп Петренко залишив фракцію БПП

Рада схвалила закон про екстрадицію правопорушників

Україна може вийти з ініціативами щодо деокупації Криму на майбутній сесії Генасамблеї ООН

Київ активно обговорює законопроект про деокупацію Донбасу

Луценко у справі Добкіна: Усі матеріали готові

ОСТАННЄ

Турчинов розчарований бездіяльністю Ради в питанні захисту від кібератак

У Німеччині спостерігаються тенденції до зниження інтересу до теми України

ВР пропонує вдосконалити порядок контролю за додержанням законів про працю і зайнятість населення

Голосування за зняття недоторканності показало, хто є хто - Гончаренко

Рада ратифікувала Угоду про співпрацю між Україною та Європолом

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА