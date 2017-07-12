На саміті Україна-ЄС окрему увагу буде приділено енергетиці та транспортній сфері

На саміті Україна-ЄС 12-13 липня в Києві окрему увагу буде приділено співпраці в енергетичній та транспортній сферах, зазначає віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Звичайно, великий блок обговорень буде присвячений політичному діалогу, юстиції, свободі та безпеці. Безумовно, йтиметься і про ефективність боротьби з корупцією. Словом, дорожня карта подальших перетворень в Україні за підтримки ЄС буде на порядку денному", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

І.Клімпуш-Цинцадзе наголосила, що європейські партнери поділяють "біль через російську агресію на Сході України" і пильно стежать за погіршенням ситуації в незаконно анексованому Криму, продовжуючи як політику невизнання незаконної анексії, так і загальну політику санкцій проти РФ.