Політика

18:22 12.07.2017

США виділили Україні $25 млн допомоги у сфері безпеки

США в липні виділили Україні $25 млн як допомогу у сфері безпеки, повідомляє посольство США в Україні.

"У липні США виділили $25 млн допомоги Україні у сфері безпеки, зокрема рації Harris для захищеного зв'язку", - сказано в повідомленні американського посольства на сторінці в мікроблозі Твіттер в середу.

Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року Державною прикордонною службою України були передані кошти військового радіозв'язку виробництва американської компанії Harris вартістю понад $21 млн.

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