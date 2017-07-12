США виділили Україні $25 млн допомоги у сфері безпеки
США в липні виділили Україні $25 млн як допомогу у сфері безпеки, повідомляє посольство США в Україні.
"У липні США виділили $25 млн допомоги Україні у сфері безпеки, зокрема рації Harris для захищеного зв'язку", - сказано в повідомленні американського посольства на сторінці в мікроблозі Твіттер в середу.
Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року Державною прикордонною службою України були передані кошти військового радіозв'язку виробництва американської компанії Harris вартістю понад $21 млн.