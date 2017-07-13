Політика

10:11 13.07.2017

"Самопоміч" заявила, що поліція проводить обшук у будинку голови їхньої фракції у Львівській облраді

У Львові поліція проводить обшук у будинку керівника фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Львівській обласній раді Інни Свистун, повідомляє партія" Самопоміч ".

"Працівники поліції проводять обшуки в квартирі начальниці управління комунальної власності Львівської міської ради, голови фракції "Самопоміч" у Львівській обласній раді Інни Свистун на вул. Тарнавського у Львові. Її навіть не пустили додому погодувати немовля", - повідомляє в середу прес-служба партії.

Також зазначається, що 12 липня у львівській квартирі, де проживає народний депутат від "Самопомочі" Любомир Зубач разом із батьками і дружиною, СБУ намагалася провести обшуки.

"Працівникам СБУ пояснили незаконність спроби обшуку і після певної дискусії вони поки що відмовилися від своїх намірів. Народний депутат Любомир Зубач подзвонив керівнику СБУ Василю Грицаку з питанням, що робили в його квартирі люди, які назвалися співробітниками Служби. Грицак відповів, що вперше чує про спробу такого обшуку і санкції на це він не давав", - ззаначено в повідомленні партії "Самопоміч".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві триває саміт Україна-ЄС

До палати представників Конгресу США внесено питання про імпічмент Трампа

Луценко просить ВР дати згоду на арешт нардепа Добкіна

Нардеп Петренко залишив фракцію БПП

Рада схвалила закон про екстрадицію правопорушників

ОСТАННЄ

Раді пропонують без обговорень ухвалити закон про КС і зміни до низки кодексів

Україна пропонує ЄС обговорити нову програму підтримки - Гройсман

Рада розгляне питання зняття недоторканності з Добкіна до 17.00

США виділили Україні $25 млн допомоги у сфері безпеки

Порошенко ініціює створення Міністерства з питань ветеранів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА