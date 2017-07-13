"Самопоміч" заявила, що поліція проводить обшук у будинку голови їхньої фракції у Львівській облраді

У Львові поліція проводить обшук у будинку керівника фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Львівській обласній раді Інни Свистун, повідомляє партія" Самопоміч ".

"Працівники поліції проводять обшуки в квартирі начальниці управління комунальної власності Львівської міської ради, голови фракції "Самопоміч" у Львівській обласній раді Інни Свистун на вул. Тарнавського у Львові. Її навіть не пустили додому погодувати немовля", - повідомляє в середу прес-служба партії.

Також зазначається, що 12 липня у львівській квартирі, де проживає народний депутат від "Самопомочі" Любомир Зубач разом із батьками і дружиною, СБУ намагалася провести обшуки.

"Працівникам СБУ пояснили незаконність спроби обшуку і після певної дискусії вони поки що відмовилися від своїх намірів. Народний депутат Любомир Зубач подзвонив керівнику СБУ Василю Грицаку з питанням, що робили в його квартирі люди, які назвалися співробітниками Служби. Грицак відповів, що вперше чує про спробу такого обшуку і санкції на це він не давав", - ззаначено в повідомленні партії "Самопоміч".