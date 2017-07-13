Рада розгляне питання зняття недоторканності з Добкіна до 17.00

Народні депутати України розпочнуть розгляд питання надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутат з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

"О 5 годині за будь-яких обставин ми перейдемо до питання надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Михайла Добкіна", - повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій на ранковому пленарному засіданні в четвер.

Крім того, спікер поінформував парламентаріїв, що має намір запропонувати їм проголосувати за продовження пленарного засіданні в четвер до 21.00 у зв'язку з великим порядком денним і значною кількістю законопроектів, які необхідно розглянути до кінця сесії.