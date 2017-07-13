Україна пропонує ЄС обговорити нову програму підтримки - Гройсман

Україна має намір виконувати зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і пропонує розпочати переговори про нову програму підтримки з боку ЄС, йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України.

Згідно з повідомленням, у четвер в рамках саміту "Україна-ЄС", В.Гройсман зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. "Україна виконуватиме узяті на себе зобов'язання в рамках розпочатої в 2015 році програми реформ і відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС і пропонує Євросоюзу обговорити нову програму підтримки нашої держави", - йдеться в повідомленні прес-служби за результатами зустрічі.

Глава уряду України наголосив, що Україна підтримує завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС і проводить реформи в надскладних умовах гібридної війни.

За його словами, Кабмін працює над створенням інструменту моніторингу імплементації Угоди про асоціацію, так званого "Пульсу Угоди", який буде введений з вересня 2017 року, і розраховує на підтримку ЄС із цього напряму.

Глава уряду подякував ЄС за всебічне сприяння розвитку взаємної торгівлі і подякував європейській стороні за додаткові торгові преференції для України.

В.Гройсман також висловив зацікавленість у допомозі ЄС в напрямі соціальної адаптації та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, а також запросив європейських партнерів приєднатися до запуску програми підтримки проектів відновлення Донбасу.

Як повідомлялося, в четвер у Києві відбудеться 19-й саміт Україна - Європейський Союз.