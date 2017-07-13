До палати представників Конгресу США внесено питання про імпічмент Трампа

Питання про імпічмент президента США Дональда Трампа внесли на розгляд палати представників Конгресу США конгресмени від демократів Бред Шерман і Ел Гріг.

Як наголошується в заяві Б.Шермана, поширеній у вівторок, "ми починаємо докладати зусиль, щоб підштовхнути юридичний комітет палати представників провести слухання щодо перешкоджання правосуддю і російського втручання в наші вибори".

"Нещодавні викриття Дональда Трампа-молодшого свідчать про те, що виборчий штаб Трампа був готовий прийняти допомогу з боку Росії", - йдеться в заяві.

Крім того, переконаний конгресмен, розмова Д. Трампа з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі і наступне звільнення останнього свідчать про "перешкоджання правосуддю".

"Я вношу акт про імпічмент для того, щоб розпочати довгий процес для захисту нашої країни від зловживання повноваженнями, перешкоджання правосуддю, а також від імпульсивної і неосвіченою некомпетентності", - заявив конгресмен.

Він також подякував своєму колезі з палати Елу Грігу, який погодився долучитимся до цієї ініціативи.

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