Політика

11:00 13.07.2017

Раді пропонують без обговорень ухвалити закон про КС і зміни до низки кодексів

Верховній Раді пропонують ухвалити закони про Конституційний Суд і про внесення змін до Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів та інші без обговорення. Відповідні проекти постанов зареєстровані у парламенті в четвер.

У проекті постанови №6699 "Про особливості процедури розгляду та ухвалення проекту закону України "Про Конституційний Суд України" (автори керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов і лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак) запропоновано в четвер розглянути відповідний законопроект у другому читанні без обговорення і голосувань, що стосуються відхилених профільним комітетом пропозицій і поправок.

У проекті постанови про особливості процедури розгляду та ухвалення закону №6698 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" запропоновано ухвалити за аналогічною процедурою - без обговорення і голосувань, що стосуються відхилених профільним комітетом пропозицій і поправок.

Як раніше повідомлялося, народні депутати в четвер планують розглянути законопроект №6427-д "Про Конституційний Суд України" та законопроект №6232 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів".

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