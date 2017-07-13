У Києві триває саміт Україна-ЄС

У Києві офіційно відкрився 19-й саміт Україна - Європейський Союз.

Ключові теми саміту - прогрес українських реформ, конфлікт на Донбасі, зокрема реалізація Мінських угод, а також співробітництво в енергетичній та транспортній сфері.

Євросоюз на саміті представлений президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Україну представляє президент Петро Порошенко.

Також від європейської сторони в саміті бере участь високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до Адміністрації президента також прибули віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Йоханнес Ган і Сесілія Мальмстрем.

На порядку денному саміту - питання незаконної анексії Росією АР Крим, а також регіональна і міжнародна ситуація.

Як зазначила напередодні віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, окрему увагу на саміті буде приділено енергетичному та транспортному секторам, а також боротьбі з корупцією.

"Звичайно, великий блок обговорень буде присвячений політичному діалогу, юстиції, свободи і безпеки. Безумовно, йтиметься і про ефективність боротьби з корупцією. Словом,"дорожня карта" подальших перетворень в Україні за підтримки ЄС буде на порядку денному", - написала І .Клімпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в Facebook у середу.