Нардепи не захотіли відмовлятися від літніх канікул і вже затвердили план наступної сесії

Народні депутати України не проголосували за продовження поточної, 6-ї сесії, до 5 вересня, але затвердили календарний план роботи наступної, 7-ї сесії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за продовження 6-ї сесії Верховної Ради VIII скликання до 5 вересня 2017 року проголосували 215 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер з 226 мінімально необхідних для прийняття рішення.

Спікер, представляючи таку ініціативу на засіданні, аргументував необхідність її прийняття "важливістю завдань, що постають перед Верховною Радою України, і необхідністю в будь-який час і період зібратися для ухвалення важливих рішень, які можуть з'явитися в порядку денному".

Згідно з календарним планом Верховної Ради, останнє пленарне засідання поточної 6-ї сесії VIII скликання відбудеться 14 липня.

Водночас народні депутати прийняли постанову №6631 і затвердили календарний план наступної, 7-ї сесії, Верховної Ради VIII скликання. Вона відкриється 5 вересня 2017 року і завершиться 2 лютого 2018 року. На наступну сесію заплановано 10 тижнів роботи в режимі пленарних засідань і відповідно - 10 годин до уряду, а також 7 тижнів роботи в комітетах, комісіях і фракціях, 5 тижнів - з виборцями.