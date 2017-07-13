Юнкер задоволений прогресом відносин ЄС і України

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що задоволений прогресом взаємин Європейського Союзу та України.

"Я хотів би сказати, що дійсно задоволений тим прогресом, якого ми досягли разом. І я можу сказати, що ми все зробили, щоб надати вільний доступ громадянам України в ЄС - ІФ) без віз", - сказав він під час саміту "Україна-ЄС" в Києві в четвер.

Президент Єврокомісії закликав українців відвідувати Євросоюз і "закохуватися в Європу".