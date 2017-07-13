Саміти Україна-ЄС колись відбудуться й у Донецьку та Ялті, сподівається Порошенко

Президент України Петро Порошенко подякував Європейському Союзу за підтримку Української держави в боротьбі проти російської агресії на Донбасі і окупації нею Криму, а також висловив сподівання, що в майбутньому саміти Україна-ЄС можуть відбутися у Донецьку і Ялті.

"Я сподіваюся, що колись ми проведемо наступні саміти Україна-ЄС, дозвольте мені висловити це припущення, в Донецьку і в Ялті", - сказав він, відкриваючи пленарне засідання саміту Україна-ЄС у четвер в Києві.

П.Порошенко також зазначив, що для успішного протистояння російській агресії ключове значення - збереження єдності всередині Європейського Союзу щодо підтримки України.

За його словами, яскравим свідченням такої єдності та підтримки України є продовження економічних санкцій ЄС проти РФ до січня 2018 року і "кримського пакета" санкцій до червня 2018 року.

"І чіткий наголос, що санкції будуть збережені до повної імплементації мінських угод", - акцентував на цьому увагу глава Української держави.