Юнкер візначає важливість боротьби з корупцією в Україні

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголошує на необхідності інтенсифікації протидії корупції в Україні.

"Тема корупції - це тема, яка є важливою для громадян, і відповідним чином потрібно це інтенсифікувати, це завжди потрібно робити проти корупції...Таким чином потрібно, незалежно від імплементації та іншого, я вважаю, прискорити та інтенсифікувати (боротьбу з корупцією - ІФ)", - сказав він на відкритті саміту Україна-ЄС у четвер у Києві.

Голова Єврокомісії наголосив, що репутація України є важливим фактором для взаємодії.