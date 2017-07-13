Макрон і Меркель проводять спільне засідання своїх кабмінів у Парижі

Спільне засідання кабінетів міністрів Франції і ФРН тривають у четвер у Парижі під головуванням французького президента Еммануеля Макрона і німецького канцлера Ангели Меркель, повідомляють французькі ЗМІ.

На зустрічі в Єлисейському палаці, як очікується, обговорюватимуть проблеми безпеки, економіки і оборони.

Зазначається, що це вже 19-е німецько-французьке засідання кабмінів. Метою роботи в цьому форматі, як правило, є обговорення та напрацювання спільних проектів співпраці.

Пізніше в четвер Е.Макрон проведе в Парижі переговори з президентом США Дональдом Трампом, з яким потім вони вирушать на вечерю в ресторан на Ейфелевій вежі.