Політика

12:46 13.07.2017

Макрон і Меркель проводять спільне засідання своїх кабмінів у Парижі

Спільне засідання кабінетів міністрів Франції і ФРН тривають у четвер у Парижі під головуванням французького президента Еммануеля Макрона і німецького канцлера Ангели Меркель, повідомляють французькі ЗМІ.

На зустрічі в Єлисейському палаці, як очікується, обговорюватимуть проблеми безпеки, економіки і оборони.

Зазначається, що це вже 19-е німецько-французьке засідання кабмінів. Метою роботи в цьому форматі, як правило, є обговорення та напрацювання спільних проектів співпраці.

Пізніше в четвер Е.Макрон проведе в Парижі переговори з президентом США Дональдом Трампом, з яким потім вони вирушать на вечерю в ресторан на Ейфелевій вежі.

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