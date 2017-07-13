Білоруський цемент імпортують до України з порушеннями, це шкодить конкуренції на ринку - "Укрцемент"

Поставки цементу з Білорусі на територію України здійснюються з порушеннями сертифікаційних процедур і створюють нерівні умови роботи для українських виробників, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" глава асоціації виробників цементу "Укрцемент" Павло Качур.

"Ми виявили факти ввезення білоруського цементу на митну територію України в першому кварталі 2017 року за фіктивними сертифікатами. Два органи сертифікації – ДП "Київоблстандартметрологія" і ДП "Чернігівстандартметрологія"- видали сертифікати білоруським виробникам цементу, проігнорувавши вимоги щодо обов'язкового випробування характеристик ввезеного цементу у незалежній лабораторії", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами П.Качура, Міністерство економічного розвитку і торгівлі було змушено скасувати ці сертифікати. Таким чином, імпортована з ними продукція вважається нелегальною, проте вилучити її з ринку фактично неможливо.

Крім того, за словами П.Качура, цемент з Білорусі постачають до України не за ринковими цінами, оскільки при його виробництві використовуються енергоносії, що країна купує за заниженими "політичними" цінами. При цьому ринок Білорусі закритий для поставок цементу з України, зазначає він.

"Тому, коли ми говоримо про проблему білоруського цементу, ми, перш за все, говоримо про нечесну конкуренцію і про нерівні умови роботи для українських виробників на території України", - сказав глава "Укрцементу".

П. Качур також наголосив, що з урахуванням наявних темпів імпорту цементу з Білорусі, найгіршим варіантом розвитку подій може бути зупинка роботи одного або двох цементних заводів на території України, або відхід з українського ринку однієї з іноземних компаній.

Він зазначив, що асоціація "Укрцемент" має намір використовувати всі доступні правові методи, зокрема і можливості антимонопольного законодавства, для забезпечення рівних умов конкуренції для учасників цементного ринку.

"У нас питання переважно до держорганів, наділених функцією контролю за ринком і контролю за чесною конкуренцією. Нас цікавить позиція держави. На нашу думку, для всіх мають бути рівні умови на ринку. А преференція, як мінімум, не повинна надаватися іноземному виробникові", - додав глава "Укрцементу".

Асоціація "Укрцемент" об'єднує ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" (має філії "Волинь-Цемент" та "ПівденьЦемент"), ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (Криворізький, Кам'янський і Амвросіївський заводи), ПАТ "Івано-Франківськцемент", ПАТ "Євроцемент- Україна", а також групу компаній CRH Plc (ПАТ "Подільський цемент", ПАТ "Миколаївцемент"та ТОВ "Цемент").

Повний текст інтерв'ю з П. Качуром оприлюднено у відкритому доступі на українській версії сайта агентства "Інтерфакс-Україна".