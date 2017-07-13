Порошенко: Розробляти дорожню карту подальшої євроінтеграції України потрібно вже сьогодні

Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність початку розробки дорожньої карти подальшого зближення з Європейським Союзом.

"Уже сьогодні важливо почати розробку дорожньої карти для втілення наших мрій", - сказав П.Порошенко на спільній прес-конференції з президентом ЄС Дональдом Туском і президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером в четвер у Києві.

П.Порошенко підкреслив, що Україна в перспективі має намір долучитися до митного союзу з ЄС, інтегруватися в Шенгенську зону, стати частиною цифрового ринку, енергетичного союзу.