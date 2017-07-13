Туск закликає негайно звільнити всіх утримуваних українців у РФ і в Криму

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликає до негайного звільнення незаконно утримуваних на території РФ та анексованого Криму громадян України.

"Закликаю негайно звільнити всіх незаконно утримуваних українських громадян, які перебувають у Росії і на Кримському півострові", - сказав Д.Туск на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у четвер у Києві.

Д.Туск також заявив, що ЄС не визнає незаконної анексї Росією Криму та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і санкції щодо РФ зберігатимуться до відновлення українського суверенітету.