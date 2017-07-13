Політика

13:54 13.07.2017

Рада реформувала Конституційний Суд

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон (№6427-д) про Конституційний Суд України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за закон проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер. Цей закон імплементує зміни до Конституції України в частині правосуддя, визначає порядок організації та діяльності КС.

Відповідно до закону, до складу Конституційного Суду входять 18 суддів: по 6 суддів призначають президент України, Верховна Рада і з'їзд суддів України. Водночас КС отримає повноваження на здійснення конституційних проваджень за умови вступу в повноваження не менше двох третин суддів.

Закон передбачає, що в складі КС України діють Велика палата, 2 сенати і 6 колегій. Вони діють як Конституційний Суд у межах, визначених цим документом.

Відповідно до закону, формами звернення до КС є конституційне подання, конституційне звернення і конституційна скарга.

Конституційною скаргою, згідно з документом, буде клопотання про перевірку на відповідність Конституції України закону або його окремих положень, що застосований в остаточному судовому рішенні. У разі прийняття проекту закону, звертатися за конституційними скаргами зможуть особи, які вважають, що застосований в остаточному судовому рішенні в їхній справі закон України або його положення суперечать Основному закону.

Автори закону пропонують, щоб суддів призначали на 9 років без можливості повторного призначення. Передбачається, що кандидатів у судді КС відбиратимуть на конкурсній основі. Конкурсні комісії формуватимуть органи, які призначають суддів. На суддів КС поширюватиметься закон про державну службу.

Суддею КС зможе бути громадянин України, що розмовляє державною мовою, який на день призначення досяг 40 років, з вищою юридичною освітою і стажем професійної діяльності не менше 15 років. Крім того, законом передбачено відбір суддів КС на конкурсній основі.

Повноваження судді будуть припинені після досягнення ним 70 років. Припиняти повноваження суддів КС буде сам Суд.

Закон передбачає, що посадовий оклад судді КС встановлюється в розмірі окладу судді Верховного Суду. Винагорода судді КС складатиметься з посадового окладу та доплати за перебування на адміністративній посаді у цій судовій інстанції.

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