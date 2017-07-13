Юнкер: в Україні потрібно створити спеціальну антикорупційну палату в рамках наявної судової системи

Європейський Союз не наполягає на створенні окремого антикорупційного суду в Україні, але вказує на необхідність створення спеціальної антикорупційної палати в рамках української судової системи, заявляє президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер

"Ситуація в сфері боротьби з корупцією не є задовільною, і потрібно багато працювати. Я хотів би сказати і президенту, і парламенту, і дати раді, що ми всі налаштовані і згодні на створення спеціальної антикорупційної палати в рамках української судової системи. Ми навіть не наполягаємо на створенні окремого антикорупційного суду, а саме палати, яка буде займатися боротьбою з корупцією", - сказав він на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком і президентом ЄС Дональдом Туском у четвер у Києві.