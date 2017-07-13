Політика

14:17 13.07.2017

ВР знову не змогла призначити зовнішнього аудитора НАБУ

Верховна Рада не змогла призначити свого представника до складу комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за підсумками рейтингового голосування найбільше голосів набрала кандидатура професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка Олександри Яновської (207 - "за").

Глава Верховної Ради Андрій Парубій виніс її кандидатуру на затвердження. За призначення О.Яновської аудитором НАБУ проголосували 216 народних депутатів за 226 мінімально необхідних голосів.

12 червня комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував на розгляд парламенту чотирьох кандидатів на посаду аудитора НАБУ. Ними стали: професор київського національного університету ім. Т. Шевченка Олександра Яновська, за яку віддали 13 голосів, адвокат з США Марта Борщ, прокурор з Іспанії Карлос Кастресана, адвокат і професор Академії адвокатури Сергія Гончаренка, за кожного з яких члени комітету віддали по 9 голосів.

Як повідомлялося, 21 березня 2017 року Верховна Рада не змогла делегувати Найджела Брауна за своєю квотою до складу комісії з аудиту НАБУ (за нього проголосували 200 парламентаріїв за мінімально необхідних 226).

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