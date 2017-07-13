Політика

15:17 13.07.2017

Країни НАТО змінили свої методики навчання, спираючись на отриманий під час підготовки бійців ЗСУ досвід - Ходжес

Плани проведення тренінгів, які проводять військовослужбовці країн-членів Північноатлантичного Альянсу на полігонах ЗС України, обговорили під час зустрічі міністр оборони України Степан Полторак і командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

"Я хочу подякувати вам за організацію служби інструкторів НАТО в Україні. Ми любимо свою країну, ми цінуємо сміливість і бойовий дух українських військовослужбовців і робимо все в рамках повноважень, щоб підтримати вашу країну у важкий час", - цитує Б.Ходжеса прес-служба Міноборони України.

При цьому командувач американськими військами в Європі підкреслив, що процес навчання завжди є двостороннім.

"Ми також вчимося. Ми ввели вже деякі зміни в наші установки, тому врахували ваш досвід", - поінформував він.

Б.Ходжес розповів С.Полтораку про реформи, які відбувалися раніше в Сухопутних військах США.

"Ми свого часу також дуже багато часу і зусиль вкладали в освіту, інвестували в освітні проекти. Це хороший внесок у майбутнє. І я стаю все більшим оптимістом, коли бачу, наскільки швидко українські військовослужбовці досягають прогресу і вдосконалюють свій професіоналізм, - зазначив генерал США під час зустрічі.

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