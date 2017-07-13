Янукович не доручав своїм адвокатам взаємодіяти з держзахисником Мешечеком

Екс-президент України Віктор Янукович не доручав своїм адвокатам, яких він відкликав із судового процесу у справі про державну зраду, взаємодіяти з призначеним йому за рішенням Оболонського районного суду Києва державним захисником Віталієм Мешечеком, зазначає адвокат Віталій Сердюк.

"Хочу нагадати, що Віктор Янукович відкликав нас, як своїх захисників, із судового процесу про державну зраду. Жодних доручень від Віктора Януковича щодо комунікацій з адвокатом Віталієм Мешечеком не надходило", - наводить слова В.Сердюка прес-служба адвокатського об'єднання "Aver Lex".

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Адвокат також заявляє про протиправність залучення до участі в суді над В.Януковичем державного захисника. "Навіть ця спроба надати процесу вигляду законності була здійснена судом з порушеннями законодавства - суд укотре не поінформував Віктора Януковича належним чином про прийняте рішення, як того вимагає чинне законодавство", - вказав В. Сердюк.

Як повідомлялося, на першому засіданні Оболонського суду за участю В.Мешечека 12 липня в процесі була оголошена перерва до 13 серпня, щоб призначений В.Януковичу держадвокат міг ознайомитися з матеріалами справи.