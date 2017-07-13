Канада допоможе Україні підготуватися до аудиту IMO

Міністерство інфраструктури України і проект міжнародної технічної допомоги EDGE, який фінансується урядом Канади, 12 липня підписали спільний план дій з підтримки реформ в секторі морської безпеки.

Як повідомила прес-служба міністерства, після реалізації запланованих заходів українська морська галузь наблизиться до міжнародних стандартів, що сприятиме досягненню кращих результатів у проходженні країною аудиту Міжнародної морської організації (IMO) навесні 2018 року.

"Цей аудит - хороший привід для того, щоб ми повністю змінили морську галузь: зробили її конкурентною, відкритою, ефективною. Ми вже оновили Адміністрацію морських портів України, але нам вкрай важливо, щоб інвестори, які заходять на український ринок, почувалися комфортно, прозоро, розуміли: їхні гроші приносять ефективність як для їхніх компаній, так і для індустрії загалом", - зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого цитує прес-служба.

За словами директора проекту EDGE Танії Сенфорд Аммар, вже залучено експерта Міністерства транспорту Канади, що спланував найважливіші кроки для підготовки до аудиту в наступному році.

"Щоб втілити це в життя, ми також надаємо команду з шести українських фахівців, які будуть працювати в тандемі з Міністерством інфраструктури України", - сказала вона.

Україна вперше пройде аудит IMO в лютому-березні 2018 року. Предметом аудиту буде перевірка виконання Україною міжнародних зобов'язань у секторі морської безпеки. План дій, зокрема, передбачає сприяння впровадженню в країні відповідних конвенцій, посилення державного управління в сфері морської безпеки.