ЄС почав перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту безшовних труб з України та РФ

Європейська комісія (ЄК) почала перегляд чинних антидемпінгових мит щодо імпорту безшовних труб походженням з Росії і України через закінчення їх терміну дії.

Як повідомляється в прес-релізі департаменту торговельного захисту Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України в четвер, повідомлення №2017/С214/07 про початок процесу перегляду опубліковано в офіційному виданні ЄС 4 липня поточного року.

При цьому уточнюється, що товар, який підлягає обмежувальним миту, класифікується за такими кодами товарної номенклатури ЄС (CN) 7304 19 10, 7304 11 00, 7304 19 30, 7304 22 00, 7304 23 00, 7304 24 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 31 80, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 51 89, 7304 59 92, 7304 59 93.

Зацікавлені сторони мають право зареєструватися учасниками розслідування протягом 15 днів від дня публікації повідомлення в офіційному виданні ЄС.

Крім того, наголошується, що через велику кількість виробників Європейська комісія буде проводити розслідування на основі даних окремих експортерів.

Як повідомлялося, антидемпінгове мито щодо українських виробників трубної продукції було введено в 2006 році. Наразі ставки мит становлять: для Дніпропетровського трубного заводу - 12,3%, для ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб", ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)" - 13,8%, для ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТіСТ" та інших компаній - 25,7%.