ВР розгляне питання про обрання аудитора НАБУ не раніше за осінь - Чумак

Верховна Рада України не раніше за осінь розгляне питання про обрання свого представника до незалежної комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), заявляє член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

"Ми маємо оголосити новий конкурс, зібрати нові документи, їх розглянути на комітеті, а потім виносити до зали", - сказав В.Чумак журналістам у кулуарах Верховної Ради в Києві в четвер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи зможе парламент обрати члена комісії з аудиту НАБУ, В.Чумак сказав: "Ні".

Раніше цього дня Верховна Рада знову не змогла призначити свого представника до складу комісії з аудиту НАБУ. За підсумками рейтингового голосування найбільше голосів набрала кандидатура професора Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександри Яновської (207 - "за"). Голова Верховної Ради Андрій Парубій виніс її кандидатуру на затвердження. За призначення О.Яновської аудитором НАБУ проголосували лише 216 народних депутатів за 226 мінімально необхідних голосів.

Як повідомлялося, 12 липня 2017 року Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував на розгляд парламенту чотирьох кандидатів на посаду аудитора НАБУ. Ними стали: професор київського національного університету ім. Т.Шевченка О.Яновська, за яку віддали 13 голосів, адвокат із США Марта Борщ, прокурор з Іспанії Карлос Кастресана та адвокат і професор Академії адвокатури Сергій Гончаренко, за кожного з яких члени комітету віддали по дев’ять голосів.

Як повідомлялося, 21 березня 2017 року Верховна Рада не змогла делегувати Найджела Брауна за своєю квотою до складу комісії з аудиту НАБУ (за нього проголосували 200 парламентарів за мінімально необхідних 226).