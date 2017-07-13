Політика

18:42 13.07.2017

ЄС підтримує євроінтеграційні прагнення України

Європейський Союз підтримує євроінтеграційні прагнення України, як це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Найважливіша частина найважливішого документа - Угоди про асоціацію - це не заклики. Після того, як були прийняті всі рішення, після того, як було сформовано Угоду про асоціацію, зону вільної торгівлі, такою є наша нова реальність - я зацитую те, що було сказано. "Європейський Союз визнає європейські прагнення і вітає її європейський вибір", - сказав Д.Туск на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком і президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером в четвер у Києві, відповідаючи на питання про можливі розбіжності в країнах ЄС з питання внесення в резолюцію саміту фрази про визнання євроінтеграційних перспектив України.

Д.Туск зазначив, що присутність на саміті в Києві його самого і президента Європейської комісії не є простим збігом.

П.Порошенко сказав: "Я хочу підкреслити, що це (угода про асоціацію - ІФ) є головним документом, який характеризує співпрацю України та Європейського Союзу - Угода про асоціацію. Всі формулювання, які задовольняють Україну і ЄС, відображені в цьому документі, який ратифікований і через кілька тижнів набуде чинності, і Україна не піде на жодні компроміси щодо наших європейських планів, які зафіксовані в Угоді про асоціацію".

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