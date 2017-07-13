ЄС підтримує євроінтеграційні прагнення України

Європейський Союз підтримує євроінтеграційні прагнення України, як це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Найважливіша частина найважливішого документа - Угоди про асоціацію - це не заклики. Після того, як були прийняті всі рішення, після того, як було сформовано Угоду про асоціацію, зону вільної торгівлі, такою є наша нова реальність - я зацитую те, що було сказано. "Європейський Союз визнає європейські прагнення і вітає її європейський вибір", - сказав Д.Туск на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком і президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером в четвер у Києві, відповідаючи на питання про можливі розбіжності в країнах ЄС з питання внесення в резолюцію саміту фрази про визнання євроінтеграційних перспектив України.

Д.Туск зазначив, що присутність на саміті в Києві його самого і президента Європейської комісії не є простим збігом.

П.Порошенко сказав: "Я хочу підкреслити, що це (угода про асоціацію - ІФ) є головним документом, який характеризує співпрацю України та Європейського Союзу - Угода про асоціацію. Всі формулювання, які задовольняють Україну і ЄС, відображені в цьому документі, який ратифікований і через кілька тижнів набуде чинності, і Україна не піде на жодні компроміси щодо наших європейських планів, які зафіксовані в Угоді про асоціацію".